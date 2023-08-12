Живые шахматы, финалы престижных соревнований и дебаты Зеленского: "Олимпийскому" исполнилось 100 лет

Главная арена Украины отмечает круглый юбилей. Центральный стадион успел за столетие пережить много интересных моментов.

НСК "Олимпийскому" исполнилось 100 лет. Вспоминаем, какие легендарные эпизоды выпали на долю столичной арены, пишет 24 Канал.

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"Капсула времени"

Днем создания стадиона НСК "Олимпийский", который является одним из крупнейших в Европе (вмещает 70 000), принято считать 12-е августа 1923-го года. Тогда на "Красном стадионе имени Л. Д. Троцкого", который находился неподалеку от нынешнего расположения "Олимпийского", были проведены соревнования первой Олимпиады Киевщины, что означало введение арены в эксплуатацию.

Нестандартное открытие

В том же году и произошло одно из выдающихся событий столичной арены. На так называемой "церемонии открытия" провели шахматную партию. Но вот самое интересное, что именно живые люди и даже лошади играли роли шахматных фигур. В качестве южной и восточной трибун стадиона использовались склоны Черепановой горы, а вот северную и западную – построили из обломков построек, засыпав их землей. Для размещения зрителей вокруг спортивного поля были устроены трибуны в виде длинных рядов, составленных в 10 рядов, трибуны были рассчитаны на 14 000 мест.

Живые шахматы / ККК

В 1924 году на стадионе немного построили футбольное поле площадью 120 на 70 метров, а вокруг внешнего периметра поля обустроили беговые дорожки. Второе торжественное открытие реконструированной арены, получившей новое название, а именно "Республиканский стадион имени Хрущева", было запланировано на 22 июня 1941 года. Но вот утром того же дня началась германо-советская война.

Стоит отметить, что во время Второй мировой войны стадион намеренно не бомбили ни советские, ни немецкие войска, хотя единичные попадания случались. Поэтому после окончания военных действий сооружение не пришлось отстраивать.

Первые триумфы

В 1961 году тогда еще "Республиканский стадион имени Хрущева" увидел знаковое событие. Динамо впервые в том же году стало чемпионом СССР. Триумф стал историческим не только для клуба, но и для Киева, поэтому, конечно, празднование перенеслось на столичную арену Украины. Возникали даже с факелами над стадионом. Стоит отметить, что в сезоне 1965/1966 в еврокубках начали участвовать команды из СССР, в частности, и Динамо.

В те годы пришлась вторая генеральная реконструкция стадиона, которая началась в 1966-м. Она предусматривала строительство второго яруса трибун, который впервые в мировой практике должны были смонтировать на оригинальных железобетонных двухконсольных ригелях. После реконструкции стадион назвали "Центральным", а сама арена стада наибольшей по емкости трибун в СССР и Европе. Именно здесь Динамо дебютировало в еврокубках в матче Кубка кубков против Колрейна из Северной Ирландии, который разгромили 4:0 и 10:1 по сумме двух встреч.

Празднование киевлян / официальный сайт Динамо

Олимпийские игры

. В 1975 году Динамо победило в ответном матче мюнхенскую Баварию в поединке за Суперкубок УЕФА. Случилось это именно на столичном стадионе, который снова носил название "Республиканский".

Киевскую арену ждала очередная реконструкция, которая произошла в 1978-1980 годах. Причиной стала подготовка к Олимпийским играм-1980. уже тогда потребовал больше мест проведения. Олимпиада прошлого года проходила в Москве, однако масштабные соревнования потребовали больше места для проведения, поэтому и был привлечен "Республиканский". На киевском стадионе провели шесть матчей группового этапа и один плей-офф (ГДР против Испании, Алжира и Сирии; Ирак против Коста-Рики и Финляндии; матч между Коста-Рикой и Финляндией, а также четвертьфинал между ГДР и Ираком).

Стоит отметить. Указом Президента Украины 1996 года "Республиканский стадион" был переименован в современный строй, а именно в Национальный спортивный комплекс "Олимпийский". Реформа сопровождалась успехами "Динамо" на евроарене. В частности, "бобры" в 1999 году сыграли 3:3 с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов, однако так и не смогли выйти в финал, что стало самым высоким достижением киевлян в этом первенстве.

Финальная реконструкция к Евро-2012

Последние изменения уже НСК "Олимпийский" претерпел в 2008-2011 годах. Тогда Украина вместе с Польшей готовилась принять дебютное для нашей страны Евро-2012. Проект реконструкции разработало германское архитектурное бюро GMP. В те годы столичная арена увидела немало выдающихся событий. В частности, на церемонии открытия в 2011 году, которое было достаточно помпезным, выступала всемирно известная певица Шакира.

Концерт колумбийки:

. Кроме Шакиры, на НСК "Олимпийском" в 2012 году в рамках мирового тура MDNA Tour выступила Мадонна, установившая тогда абсолютный рекорд кассовых сборов на концертах в Украине – 4 893 317 долларов США.

В 2011 году перерожденный "Олимпийский" принял и свой первый матч. Тогда это был поединок подготовки к Чемпионату Европы-2012, в котором сборная Украины сошлась в невероятном матче против завершившейся сборной Германии со счетом 3:3. Финал Чемпионата Европы-2012 проходил на киевской арене. Сборная Испании без проблем разделалась со сборной Италии (3:0) и защитила титул чемпиона Европы именно в столице Украины.

Победа Испании на Евро-2012/CNN

Легендарные победы сборной Украины

В 2012-м "сине-желтые" на самом Евро на НСК "Олимпийском" одержали победу над сборной Швеции (2:1), что стало первым триумфом украинцев на континентальном турнире. Уже в 2013 году сборная Украины подняла на уши весь мир, одолев на толичной арене сборную Франции в рамках плей-офф к чемпионату мира (2:0), однако, к сожалению, на выезде главная команда проиграла "Ле Бле".

В 2019 году "Олимпийский" увидел очередной легендарный триумф сборной Украины. Тогда "сине-желтые" оказались сильнее действующих чемпионов Европы сборной Португалии (2:1), которая вышла на поединок во главе с Криштиану Роналду. Но победа помогла занять украинцам первое место в квалификации к Евро-2020 и выйти на континентальный турнир, где "сине-желтым" удалось добраться до четвертьфинала. В 2020 году сборная Украины минимально на НСК "Олимпийском" одолела сборную Испании (1:0).

Победа над Францией в 2013-м / УАФ

Эмоциональный финал Лиги чемпионов

Один из финалов самого престижного клубного турнира, который имел достаточно эмоциональный сюжет, состоялся именно на киевском стадионе в 2019 году. В решающем поединке встретились Реал Мадрид и Ливерпуль. Испанский коллектив смог одержать победу со счетом 3:1. Матч запомнился своими невероятными голами, "бисиклета" Бейла, а также два фейла от Кариуса, который покидал НСК "Олимпийский" в слезах, равно как и Мохамед Салах, которого Серхио Рамос грубым фолом "выключил" из игры еще в дебюте матча .

Серхио Рамос после победы в финале набил татуировку с Кубком чемпионов и надписью Киев.

Слезы Кариуса после финала / Лига чемпионов

Не только футбольные события

В 2019 году на НСК "Олимпийском" произошло знаковое событие для всей Украины. На центральном стадионе Украины состоялись предвыборные прения кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Легендарная фраза "стадион да стадион" еще долго запечатлевается в памяти многих украинцев.

Футбол после полномасштабного вторжения

На НСК "Олимпийском" в 2022-м году состоялся первый в своем роде матч в рамках Украинской-премьер-лиги. Поединок стал дебютным после полномасштабного вторжения России на территории нашего государства. Участие в поединке приняли Шахтер и Металлистом 1925 года.

Интересно, что перед стартовым свистком капитаны донецкой и харьковской команд подняли над стадионом историческое знамя, с которым украинец Даниил Мигаль выбежал на поле во время полуфинала Олимпиады-1976 с участием СССР. К тому же первый символический удар по мячу нанес военный полку "Азов" Ярослав Голик.

Интересные рекорды на НСК "Олимпийский"

Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал немало достижений, установленных на столичном стадионе.

В частности, самый большой герб создан с помощью 3D-печати, наибольшее количество одновременных подключений WI-FI сети одного оператора, самая массовая кардио-интервальная тренировка, наибольший 3D-рисунок на горизонтальной плоскости, самый длительный непрерывный сеанс массажа.

Также на НСК "Олимпийском" состоялся один из самых ярких перфомансов от украинских фанатов. Болельщики организовали его в матче плей-офф в ЛЧ против Боруссии Менхенгладбах в 2012 году.

. Пока Динамо проводит домашние матчи УПЛ на стадионе имени В. Лобановского, а не на НСК "Олимпийском".

Перфоманс фанатов "бобров"/ Динамо Киев