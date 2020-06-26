Многократная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер решила вернуться в биатлон, но в качестве эксперта. Она вошла в группу специалистов IBU по развитию биатлона.

Группа состоит из девяти экспертов, 26-летняя немка в ней представляет спортсменов. Эксперты будут консультировать IBU по вопросам развития организации в перспективе, сообщает IBU.

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Биатлонистка отметила, что благодаря большому количеству болельщиков по всему миру, представители биатлона имеют фантастическую возможность общаться с миллионами людей.

IBU должен играть ведущую роль в содействии устойчивому развитию спорта, и я рада быть частью команды,

– заявила Лаура.

Добавим, что в 2019 году немка завершила свою карьеру.

Достижения Лауры Дальмайер

Немка дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр в 2018 году. Сначала в спринтерской гонке на 7,5 километров. В преследовании она сохранила первую позицию, что принесло ей вторую золотую олимпийскую медаль.

Также на этой Олимпиаде завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Многократный призер этапов Кубка мира. Восемь раз поднималась на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира. Еще трижды завоевывала серебро и добавила в свою копилку пять бронзовых наград.