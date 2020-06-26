Багаторазова чемпіонка світу з біатлону Лаура Дальмаєр вирішила повернутись у біатлон, але у якості експерта. Вона ввійшла в групу фахівців IBU з розвитку біатлону.

Група складається з дев'яти експертів, 26-річна німкеня в ній представляє спортсменів. Експерти консультуватимуть IBU з питань розвитку організації у перспективі, повідомляє IBU.

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Біатлоністка зазначила, що завдяки великій кількості вболівальників по всьому світу, тому представники біатлону мають фантастичну можливість спілкуватися з мільйонами людей.

IBU має відігравати провідну роль у сприянні сталому розвитку спорту, і я рада бути частиною команди,

– заявила Лаура.

Додамо, що у 2019 році німкеня завершила свою кар'єру.

Досягнення Лаури Дальмаєр

Німкеня двічі здобувала золоті медалі Олімпійських ігор у 2018 році. Спочатку у спринтерській гонці на 7,5 кілометрів. У переслідуванні вона зберегла першу позицію, що принесло їй другу золоту олімпійську медаль.

Також на цій Олімпіаді виборола бронзу у індивідуальній гонці.

Багаторазова призерка етапів Кубка світу. Вісім разів підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу на Чемпіонаті світу. Ще тричі здобувала срібло та додала у свою скарбничку п'ять бронзових нагород.