"Марсель сейчас не имеет души": новый тренер "провансальцев" нацелен выбить Шахтер с Лиги Европы

В четверг, 22 февраля, состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одном из них Марсель на своем стадионе будет принимать донецкий Шахтер.

Накануне французский клуб сменил главного тренера. Вместо Дженнаро Гаттузо команду возглавил 70-летний Жан-Луи Гассе.

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Наставник настроен на успешное окончание сезона

Именно против "горняков" опытный специалист проведет дебютный поединок на новой должности. Во время презентации Жан-Луи Гассе попытался зарядить игроков уверенностью и заявил, что команда еще может перевернуть сезон, достигнув хороших результатов.

"Я понял, что Марсель сейчас не имеет души, а Дженнаро Гаттузо потерял управление командой. Меня попросили изменить ситуацию, у меня есть четыре месяца. Мой возраст? Возраст у вас в голове, а у меня есть задача. У нас впереди важные матчи, можно перевернуть весь сезон. У нас есть еврокубковый матч с Шахтером, который является сильным соперником. А в Лиге 1 мы хотим быть выше, чем на девятом месте.

Мы не просим от игроков ничего невозможного. Результаты в последнее время посредственные, но шансы есть. Игрокам нужно осознать, что они являются хорошими футболистами, а в последнее время делали мало", – сказал француз.

Отметим, что матч Марсель – Шахтер начнется в 22:00, на сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция и видеообзор, а официальным транслятором является медиасервис Megogo.

. Последним местом работы Жан-Луи Гассе была сборная Кот-д'Ивуара, из которой его уволили в январе после разгромного поражения от Экваториальной Гвинеи на групповом этапе Кубка африканских наций. Команда в конце концов чудом отобралась в плей-офф и впоследствии стала чемпионом турнира.