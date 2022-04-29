Новый тренер и летние сборы: как сборная Украины по биатлону будет готовиться к новому сезону

В конце мая сборная Украины по биатлону приступит к подготовке к новому сезону. Однако у женской команды до сих пор нет главного тренера.

В новом сезоне с женской командой будет работать украинский тренер

Недавно стало известно, что главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сменил свое место работы. Теперь словенский специалист будет сотрудничать со сборной Германии.

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Нового тренера женской команды еще не объявили. Отмечается, что, скорее всего, в новом сезоне с украинками будет сотрудничать кто-то из земляков. Назначение нового наставника должно состояться через неделю.

В то же время известны имена спортсменок, которые войдут в состав команды А для централизованной подготовки к сезону. В связи с уменьшением финансирования этот список придется ограничить шестью именами у мужчин и женщин. На первый сбор поедут шесть девушек: Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Мужская команда

У мужской сборной тренерский состав остается без изменений. Юрай Санитра продолжит тренировать команду, а в его штаб, как и в предыдущий сезон, войдут Алексей Кравченко и Роман Прима. Что касается спортсменов, то в новом сезоне увидим пятерых биатлонистов: Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко, Богдана Цымбала, Артема Приму, Тараса Лесюка.

Шестое место пока остается вакантным, выбор будет сделан, скорее всего, между Денисом Насико и Артемом Тищенко. Санитра определится после консультаций с Николаем Зоцем, который останется старшим тренером мужской команды Б. В женской команде будет работать Игорь Ященко.

Старт подготовки к новому сезону будет дан 20-25 мая.