Новый штамм коронавируса может повлиять на график Олимпиады-2022, – СМИ

В китайском городе Аньян введен локдаун из-за вспышки коронавируса. У двух человек обнаружили новый штамм вируса – Омикрон.

В Китае растут случаи инфицирования Омикроном

СМИ отмечают, что в понедельник, 10 января, в Аньяне было выявлено два случая заражения новым штаммом коронавируса – Омикроном.

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Подозревают, что это может быть связано с ситуацией в Тяньцзине, где также сообщили о двух случаях заражения.

В Аньяне проживает 5,5 млн. человек. Людям им запрещено выходить на улицы. Также на дороги не допускается транспорт, не связанный с экстренными службами.

Сроки карантина неизвестны. Ранее локдаун был введен в городах Сиань и Ючжоу.

Официальный представитель оргкомитета зимней Олимпиады в Пекине Хуан Чунь заявил, что распространение Омикрона при худшем сценарии может повлиять на график Игр.

Зимние Олимпийские Игры-2022 пройдут в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.