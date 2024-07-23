Нидерландский клуб Фейеноорд готовится к новому сезону 2024-2025. Команда из Роттердама не только работает на трансферном рынке, а также решил обновить свои символы.

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"Грандиозный" редизайн

Клуб опубликовал новый логотип, который насмешил большинство фанатов. Фактически дизайнеры не изменили ничего в старой эмблеме, а лишь убрали полоску по центру.

Видео презентации новой эмблемы:

Болельщики активно начали насмехаться с Фейеноорда по такому решению. Подавляющее большинство пишет, что никто бы не заметил изменение, если бы клуб не опубликовал соответствующий пост. Особенно насмешил следующий комментарий:

Можете представить, что группа людей, которые возглавляют эту команду, на самом деле встретились за столом и после короткого или долгого разговора решили, что это изменение, которое люди должны видеть,

– говорится в комментарии.

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Достижения Фейеноорда

Отметим, что Фейеноорд является одной из самых титулованных команд Нидерландов. Роттердамцы 16 раз становились чемпионами страны и выиграли 14 Кубков. Кроме того, в 1970-м клуб брал Кубок чемпионов, а также дважды поднимал над головой Кубок УЕФА.

В прошлом сезоне команда из Роттердама стала вице-чемпионом Нидерландов и выиграла Кубок, что позволило выйти в Лигу чемпионов. Летом Фейеноорд потерял тренера, Арне Слот ушел на повышение в Ливерпуль.