Новый элемент в спортивной гимнастике назван в честь украинского гимнаста Ильи Ковтуна: видео

В спортивной гимнастике на параллельных брусьях появился новый элемент. Его официально признали и назвали в честь Черкасского гимнаста Ильи Ковтуна, который впервые и выполнил этот элемент.

Этот элемент состоит из переворота назад с упора на руках и поворота на четверть оборота к брусу.

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Именные элементы в спортивной гимнастике ранее получили два украинца: Петр Пахнюк на брусьях и Игорь Радивилов в опорном прыжке.

Видео выполнения элемента "Ковтун"

Напомним, в октябре 2021 года Илья Ковтун завоевал бронзу чемпионата мира 2021 в многоборье. В этом же году он стал бронзовым призером в многоборье на чемпионате Европы.