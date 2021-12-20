В Новый год без старых лохмотьев, – ультрас Динамо продолжают воевать с Луческу

Группировка ультрас Динамо WBC продолжает протестовать против того, что главным тренером киевлян остается Мирча Луческу.

Фанаты нарисовали граффити, адресованное румынскому специалисту. На нем активные фанаты создали посыл-пожелание. Смысл один – в 2022 году ультрас "бело-синих" хотят начать без Луческу.

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"В Новый год без старых лохмотьев. Lucescu go away (Луческу уходи, – ред.)", – говорится на граффити.



Граффити ультрас Динамо / Фото facebook.com/wbc.kyiv

В социальных сетях ультрас сделали комментарий к посту: "Готовясь к встрече Нового года по максимуму избавляйтесь от старых лохмотьев. Особенно если это грязный ржавый хлам", – сказано в посте в фейсбуке.

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