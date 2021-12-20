Фанати намалювали графіті, адресоване румунському фахівцю. На ньому активні фанати створили посил-побажання. Сенс один – в 2022 ультрас "біло-синіх" хочуть почати без Луческу.
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"У Новий рік без старого лахміття. Lucescu go away (Луческу йди, – ред.)", – йдеться на графіті.
Графіті ультрасу Динамо / Фото facebook.com/wbc.kyiv
У соціальних мережах ультрас зробили коментар до посту: "Готуючись до зустрічі Нового року по максимуму позбавляйтеся старого лахміття. Особливо якщо це брудний іржавий мотлох", – сказано у повідомленні у фейсбуку.
Кар'єра Луческу в Україні
- Луческу очолив Динамо наприкінці липня 2021 року, підписавши контракт до кінця червня 2024 року.
- До цього румун керував Шахтарем із 2004 до 2016 року. Під його керівництвом донецький клуб зіграв 561 поєдинок.