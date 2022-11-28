Новый биатлонный сезон стартует индивидуальной гонкой у мужчин: кто представит Украину
28 ноября 2022 , 18:23Читати новину українською
Новый биатлонный сезон стартует во вторник, 29 ноября, с этапа в финском Контиолахте. В первый день состоится всего одна гонка.
Первой гонкой в новом биатлонном сезоне 2022/2023 будет индивидуальная гонка у мужчин. Гонка начнется в 14.15 по киевскому времени.
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Украина в этой гонке будет представлена 5 биатлонистами:
- Богдан Цымбал
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
- Денис Насико
- Артем Прима
А вот капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный в заявку на индивидуальную гонку не попал.
Следует отметить, что гонка начнется в 14:15. Первый из украинцев Богдан Цымбал стартует в 14.21.30. Артем Прима будет стартовать аж сотым в этой гонке, и его старт ожидается в 15:01:00.