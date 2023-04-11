Сборные Украины по баскетболу получили новых тренеров: кто возглавил мужскую и женскую команды

Федерация баскетбола Украины на заседании Исполкома утвердила главных тренеров мужской и женской команды. Новыми руководителями стали Виталий Степановский и Евгений Мурзин.

В начале марта латвийский специалист Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера сборной Украины. С фамилией нового наставника мужской команды Федерация баскетбола Украины определилась через месяц.

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Виталий Степановский возглавил мужскую сборную Украины по баскетболу

На заседании Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины Виталий Степановский был утвержден главным тренером мужской сборной. 41-летний специалист имеет опыт работы со сборной. Под руководством Степановского студенческая сборная Украины завоевала серебряные медали на Универсиаде-2019, где только в финале уступила команде США. Кроме того, специалист входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса в национальной сборной Украины, во время отборочных турниров на Евробаскет-2022 и чемпионат мира-2023.

Дебютные официальные матчи Степановского во главе сборной Украины состоятся в августе в преквалификационном раунде отбора на Олимпийские игры в Париж 2024 года.

В августе также состоится жеребьевка квалификации на Евробаскет-2025. Первые матчи по отбору на чемпионат Европы сборная Украины проведет в ноябре.

Сейчас Виталий Степановский возглавляет клуб Крайова, с которым в сезоне 2022/23 вышел в плейоф чемпионата Румынии.

Евгений Мурзин – новый главный тренер женской сборной Украины

Также нового главного тренера получила женская команда. К отбору на чемпионат Европы 2025 "сине-желтых" будет готовить Евгений Мурзин. 57-летний специалист был ассистентом Срджана Радуловича в женской национальной сборной в отборе на Евробаскет-2023.

В свое время Мурзин возглавлял мужскую сборную Украины, которую выводил в плей-офф Евробаскета-2017. Также он тренировал клубы мужской Суперлиги – Будивельник, Киев-Баскет и Харьковские Соколы. В сезоне 2022/23 работал руководителем Ивано-Франковского Прикарпатья-Говерлы.

Тренер женской сборной Украины Евгений Мурзин / ФБУ

Важно! Квалификация к женскому чемпионату Европы-2025 стартует в ноябре.