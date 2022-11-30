Теперь футболистам шотландских лиг запрещено играть головой во время тренировочного процесса. Но новые правила будут действовать только до и на следующий день после поединка.

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Все ради здоровья футболистов

Это внедрили для того, чтобы снизить летальные последствия среди футболистов, которые за последние 3,5 года умирали от болезней головного мозга. Эксперты после исследования Университета Глазго уверены, что такие смерти в футболе были вызваны из-за постоянных ударов головой по мячу.

Также тренерские штабы клубов будут иметь еще одно ограничение. Программа занятий команды в неделю должна содержать только одно упражнение, где футболисты будут играть головой.

Новые правила применят не только для взрослого футбола, но и для детского. По мнению экспертов, это еще с раннего возраста позволит снизить риск смертей футболистов от болезней головного мозга в будущем. Ограничения будут действовать для возрастов до 12 лет.

Напомним, что сборная Шотландии не пробилась на чемпионат мира-2022 по футболу. В полуфинале квалификации на Мундиаль шотландцы не прошли Украину (1:3). Единственный гол в ворота Георгия Бущана забил Каллум Макгрегор.