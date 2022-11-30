Тепер футболістам шотландських ліг заборонено грати головою під час тренувального процесу. Але нові правила діятимуть лише перед та наступного дня після поєдинку.

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Це впровадили для того, щоб зменшити летальні наслідки серед футболістів, які за останні 3,5 роки вмирали від хвороб головного мозку. Експерти після дослідження Університету Глазго впевнені, що такі смерті у футболі були викликані через постійні удари головою по м'ячу.

Також тренерські штаби клубів будуть мати ще одне обмеження. Програма занять команди на тиждень повинна містити лише одну вправу, де футболісти гратимуть головою.

Нові правила застосують не лише для дорослого футболу, а ще й дитячого. На думку експертів, це ще з раннього віку дозволить зменшити ризик смертей футболістів від хвороб головного мозку у майбутньому. Обмеження діятимуть для вікових груп до 12 років.

Нагадаємо, що збірна Шотландії не пробилась на чемпіонат світу-2022 з футболу. У півфіналі кваліфікації на Мундіаль шотландці не пройшли Україну (1:3). Єдиний гол у ворота Георгія Бущана забив Каллум Макгрегор.