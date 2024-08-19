В баскетболе впервые был реализован 4-очковый бросок: историческое видео

В воскресенье, 18 августа, в Филиппинах состоялся первый поединок Кубка Губернатора в новом сезоне. В нем встречались Мералко Болтс и Магнолия Хотшотс.

В этом матче произошло историческое событие. Американский баскетболист Крис Банчеро стал автором первого точного четырехочкового броска в баскетболе, пишет 24 Канал.

Читайте также Американская баскетболистка установила уникальный олимпийский рекорд, который сложно будет побить

Нововведения от PBA

Это стало возможным из-за нововведения из новой кампании в Филиппинской ассоциации баскетбола (PBA). Она первой в мире из всех лиг, где играют 5 на 5, ввела в своих соревнованиях такое правило.

Четыре очка начисляются за бросок с расстояния 27 футов (8,23 метра) от кольца. Дополнительная дуга теперь присутствует на всех площадках местной лиги.

Атакующий защитник Мералко Болтс Крис Банчеро записал на свой счет историческое достижение в начале второй четверти. Во время продолжительной атаки своей команды он получил передачу от партнера и отправил мяч точно в корзину.

Трибуны взорвались овациями после попадания, а баскетболист сразу показал на пальцах, сколько очков должен засчитать рефери.

Первое в истории баскетбола попадание 4-очкового броска: смотрите видео

. Мералко Болтс в конце концов одержал домашнюю победу со счетом 99:94, а сам американский защитник набрал суммарно 14 очков.

Отметим, что пока эксперты не верят, что правило 4-очкового броска приобретет популярность и распространится на другие чемпионаты. В то же время в Филиппинах ожидают, что нововведение повлияет на тактику команд и сделает игру более яркой.