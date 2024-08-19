У цьому матчі сталася історична подія. Американський баскетболіст Кріс Банчеро став автором першого влучного чотириочкового кидка в баскетболі, пише 24 Канал.

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Нововведення від PBA

Це стало можливим через нововведення з нової кампанії у Філіппінській асоціації баскетболу (PBA). Вона першою у світі зі всіх ліг, де грають 5 на 5, запровадила у своїх змаганнях таке правило.

Чотири очки нараховуються за кидок з відстані 27 футів (8,23 метра) від кільця. Додаткова дуга тепер присутня на всіх майданчиках місцевої ліги.

Атакувальний захисник Мералко Болтс Кріс Банчеро записав на свій рахунок історичне досягнення на початку другої чверті. Під час тривалої атаки своєї команди він отримав передачу від партнера і відправив м'яч точно до кошика.

Трибуни вибухнули оваціями після влучання, а баскетболіст одразу показав на пальцях, скільки очок має зарахувати рефері.

Перше в історії баскетболу влучання 4-очкового кидка: дивіться відео

До слова. Мералко Болтс врешті-решт здобув домашню перемогу з рахунком 99:94, а сам американський захисник набрав сумарно 14 очок.

Зазначимо, що наразі експерти не вірять, що правило 4-очкового кидка набуде популярності та пошириться на інші чемпіонати. Водночас у Філіппінах очікують, що нововведення вплине на тактику команд і зробить гру більш яскравою.