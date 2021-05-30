Челси – победитель Лиги чемпионов, золото украинских гимнастов: главные новости спорта 29 мая

Определился победитель Лиги чемпионов. Им стал английский Челси. Илья Ковтун и Анастасия Бачинская завоевали золотые медали на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике. Такими были главные новости спорта в субботу, 29 мая

Челси – победитель Лиги чемпионов

Челси в финале Лиги чемпионов обыграл Манчестер Сити. И стал победителем.

Все решил единственный гол Гаверца в конце первого тайма.

Для Челси – это вторая победа в Лиге чемпионов. Предыдущая была в 2012 году.

А Манчестер Сити снова без этого трофея. Как и Александр Зинченко.

Лучшие голы Лиги Европы

Гол полузащитника шотландского Рейнджерс Кемара Руфа признан лучшим в этом сезоне Лиги Европы. Его игрок забил ударом с центра поля.

Победы украинских гимнастов

В первый день финалов на проходящем в Болгарии Кубке Мирового вызова по спортивной гимнастике 17-летний Илья Ковтун побеждает в упражнениях на коне. Его ровесница Анастасия Бачинская – чемпионка на бревне.

11 шайб от сборной Казахстана

На чемпионате мира по хоккею в матче между сборными Казахстана и Италии произошел разгром. Итальянцы пропустили сразу 11 шайб от соперника. Сами отличились лишь трижды. 10 шайб в этом матче было забито в третьем периоде.

Извинения Шевчука за пьяную езду

Бывший футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Вячеслав Шевчук был задержан пьяный за рулем. Во время задержания он вступил в конфликт с полицейскими. Произошло это вечером 28 мая, когда игрок возвращался с празднования юбилея Шахтера.

На следующий день Шевчук выступил с извинением за свои действия. И заявил, что увольняется с канала "Футбол" после такого случая.

Фанатский марш в Харькове

Харьковский футбольный клуб Металл провел последний матч во второй лиге, которую он выиграл со значительным отрывом. Уже в следующем сезоне команда будет выступать в Первой лиге. И будет называться Металлист.

Перед игрой по улицам Харькова состоялся автопробег и марш болельщиков клуба. А матч на стадионе "Металлист" посетило 32300 болельщиков.