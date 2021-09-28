Расистский скандал с украинским хоккеистом, падение Свитолиной: новости спорта 27 сентября

В понедельник, 27 сентября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Расистский скандал в украинском хоккее

Украинский хоккеист Андрей Денискин попал в расистский скандал из-за своего непутевого поведения во время матча. Теперь ему грозит наказание со стороны Международной федерации хоккея.

Смотрите также Лучший футболист Динамо не сыграет против Баварии

Во время матча между Кременчугом и Донбассом Андрей Денискин позволил себе оскорбительные жесты в сторону темнокожего хоккеиста Джайлена Смерека. За свое поведение игрок получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.

В Украинской хоккейной лиге заявили, что открыли дисциплинарное производство. Но наказание для игрока может поступить и со стороны Международной федерации хоккея. На этот скандал отреагировал новоизбранный президент Федерации Люк Тардиф.

"Международная федерация хоккея решительно осуждает действия Андрея Денискина. Нет места для такого явно расистского и неспортивного жеста в нашем спорте и в обществе. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований по нарушению этики, чтобы обеспечить надлежащее наказание за это поведение", – говорится в заявлении Люка Тардифа.

Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. После турнира в Майами он разморожен, а украинки начали терять свои позиции.

Украинка Элина Свитолина с 4 позиции опустилась на 6-ю. Даяна Ястремская потеряла 19 позиций и теперь занимает 72 место. Марта Костюк опустилась на 57 место, Ангелина Калинина поднялась на 3 позиции и занимает 60 место.

В парном рейтинге Надежда Киченок улучшила свое положение на одну строчку – 35 место, а Людмила Киченок – на две (46 место).

По итогам турнира в Остраве Ига Швентек дебютировала в топ-5, а Мария Саккари – в топ-10.

Ингулец в конце матча с Черноморцем вырвал ничью

В понедельник, 27 сентября, состоялся поединок 9 тура украинской Премьер-лиги, в котором соревновались одесский Черноморец и петровский Ингулец. Победитель встречи в Одессе определен не был.

В итоге команды разделили по очку и не смогли выбраться из низа турнирной таблицы. Ингулец с 8 очками идет 12-м, а Черноморец с 6 очками – на 14 позиции.

Украинки оформили победный дубль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

В Рованиеме (Финляндия) с 23 сентября по 4 октября проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров (U-20) и молодежи (U-23). Украинцам уже удалось добиться нескольких успехов.

На этом турнире Украина представлена в составе 30 спортсменов: 15 тяжелоатлетов выступают на молодежном уровне, 15 – на юниорском. В частности, выступает в Финляндии 20-летняя Камила Конотоп – чемпионка Европы среди взрослых и участница Олимпиады-2020.

В сумме двоеборья Камила Конотоп (весовая категория 59 кг) взяла 209 кг, не ее лучший результат, но этого хватило для "золота". А "серебро" с результатом 203 кг получила еще одна украинка – Алина Захарченко (не была в топ-3 рывка, третья в толчке, но суммарно вторая).

Другая украинка Светлана Самуляк (55 кг) выиграла "золото" с результатом 191 кг (88 + 103). Ольга Ивженко в этом же весе стала второй – 180 кг (82 + 98).