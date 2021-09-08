В этом сезоне в Федерации баскетбола Украины решили провести чемпионат в четыре круга, после которого будут матчи плей-офф. Поэтому в целом будет проведено около 300 матчей. Поэтому финиш чемпионата запланирован на конец мая.

В календаре предусмотрено несколько окон – под матчи национальных сборных в ноябре и феврале, а также под Матч Всех звезд Суперлиги. Где состоится этот матч – пока неизвестно.

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"Также в календаре учтен календарь еврокубков в которых принимают участие сразу три мужские команды от Украины. Это хорошо, что наше государство будет так широко представлено. И исходя из тех составов, которые сейчас вырисовываются, мы надеемся на хорошее и длительное выступление Прометея, Днепра и Киев-Баскета на арене", – отметил генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский.

Стоит добавить, что у Суперлиги в этом сезоне будет новый титульный спонсор – компания Windrose.

"Уже в этом сезоне лига переходит на профессиональную маркетинговую модель. Так каждый из клубов в течение сезона получит по миллиону гривен от Федерации баскетбола и спонсоров Суперлиги. Эти поступления помогут клубам. За их счет команды могут улучшить свою картинку в залах и улучшить свои трансляции. Это хороший бонус для каждой из команд, а для кого-то – существенная часть бюджета", – рассказал Владимир Драбиковский.