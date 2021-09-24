Дуэль взглядов Усика и Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа впервые встретились перед поединком за звание чемпиона мира. Украинец и британец 23 сентября приняли участие в пресс-конференции.

Это интересно Мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, – Усик заговорил на украинском перед Джошуа

Боксеры подошли друг к другу достаточно близко, однако обошлись без провокаций.

Усик и Джошуа в течение нескольких секунд смотрели друг другу в глаза, после чего пожали руки и разошлись.

Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Вечер бокса начнется в 22:00 по киевскому времени.

Милевский завершил карьеру

Бывший футболист Динамо Артем Милевский объявил об окончании профессиональной карьеры футболиста. Футболист на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве объявил, что повесил бутсы на гвоздь.

Милевский записал видео на стадион и решил написать письмо 15-летнему самому себе. Именно тогда он перешел в киевское Динамо.

Мастера, вот и настало время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Более 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское Динамо из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера,

– говорится в описании к видео.

Милевский объявил об окончании карьеры – видео

В составе Динамо Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины, четыре раза Кубок Украины, а еще трижды – Суперкубок Украины. В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов. За сборную Украины играл на чемпионате мира 2006 и Евро-2012

Определились участники 1/8 финала Кубка Украины

С 21 до 23 сентября было сыграно 11 матчей в рамках розыгрыша 1/16 финала Кубка Украины по футболу, по итогам которых определились участники 1/8 финала.

Путевку в следующий раунд получили:

Металлист

Движение

Александрия

ЛНЗ Черкассы

Мариуполь

Днепр-1

Вереск

Металлист 1925

Львов

Черноморец

Альянс

Эти 11 команд присоединились к Динамо, Шахтеру, Заре, Колосу и Ворскле, которые свой путь в Кубке Украины начнут с 1/8 финала.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 сентября. Начало в 12:00.