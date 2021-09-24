Дуэль взглядов Усика и Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа впервые встретились перед поединком за звание чемпиона мира. Украинец и британец 23 сентября приняли участие в пресс-конференции.
Это интересно Мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, – Усик заговорил на украинском перед Джошуа
Боксеры подошли друг к другу достаточно близко, однако обошлись без провокаций.
Усик и Джошуа в течение нескольких секунд смотрели друг другу в глаза, после чего пожали руки и разошлись.
Милевский завершил карьеру
Бывший футболист Динамо Артем Милевский объявил об окончании профессиональной карьеры футболиста. Футболист на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве объявил, что повесил бутсы на гвоздь.
Милевский записал видео на стадион и решил написать письмо 15-летнему самому себе. Именно тогда он перешел в киевское Динамо.
Мастера, вот и настало время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Более 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское Динамо из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера,
– говорится в описании к видео.
Милевский объявил об окончании карьеры – видео
Определились участники 1/8 финала Кубка Украины
С 21 до 23 сентября было сыграно 11 матчей в рамках розыгрыша 1/16 финала Кубка Украины по футболу, по итогам которых определились участники 1/8 финала.
Путевку в следующий раунд получили:
- Металлист
- Движение
- Александрия
- ЛНЗ Черкассы
- Мариуполь
- Днепр-1
- Вереск
- Металлист 1925
- Львов
- Черноморец
- Альянс
Эти 11 команд присоединились к Динамо, Шахтеру, Заре, Колосу и Ворскле, которые свой путь в Кубке Украины начнут с 1/8 финала.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 сентября. Начало в 12:00.