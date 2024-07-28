Первый титул в карьере: Новицкий нокаутировал американца Райделла и завоевал пояс чемпиона

Непобежденный украинский супертяжеловес Андрей Новицкий провел бой против американца Кита Райделла Мейса-младшего. На кону поединка был вакантный титул чемпиона WBC International.

Поединок Новицкий – Райделл состоялся в ночь на 28 июля. Боксеры определили победителя за вакантный титул чемпиона WBC International, пишет 24 Канал.

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Эффектная победа нокаутом

Уроженец Одессы начал бой без разведки. Уже в первом раунде американец дважды побывал на канвасе.

После первого нокдауна Райделл поднялся на ноги, а уже после второго не смог продолжать бой.

Видео нокаута

Новицкий завоевал вакантный титул чемпиона WBC International, который стал первым в его карьере. Эта победа Андрея стала двенадцатой на профи-ринге. В десяти из них он побеждал досрочно.

Кстати, 29-летний украинец провел второй бой за два месяца. В июне Новицкий победил бразильца Джексона дос Сантоса единогласным решением судей.