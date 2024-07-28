Поєдинок Новицький – Райделл відбувся у ніч на 28 липня. Боксери визначили переможця за вакантний титул чемпіона WBC International, пише 24 Канал.

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Ефектна перемога нокаутом

Уродженець Одеси розпочав бій без розвідки. Вже в першому раунді американець двічі побував на канвасі.

Після першого нокдауну Райделл піднявся на ноги, а вже після другого не зміг продовжувати бій.

Відео нокауту

Новицький завоював вакантний титул чемпіона WBC International, який став першим у його кар'єрі. Ця перемога Андрія стала дванадцятою на профі-рингу. У десяти з них він перемагав достроково.

До речі, 29-річний українець провів другий бій за два місяці. У червні Новицький переміг бразильця Джексона дос Сантоса одноголосним рішенням суддів.