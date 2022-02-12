Новичок уничтожил чемпиона: Бохум сенсационно победил Баварию впервые за 18 лет

В субботу, 12 февраля, Бавария сенсационно проиграла Бохуму в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Конечный счет матча – 2:4.

Бохум – Бавария 4:2

Голы: Антви-Аджей, 14, Локадия, 38 (пен.), Гамбоа, 40, Холтманн, 44 – Левандовский, 9, 75

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Левандовский оформил дубль в данном матче. Но поляку не удалось стать его полноценным героем, сообщает 24 канал.

После первого гола форварда Антов-Аджей сравнял счет. А мячи Локадии, Гамбоа и Холтманна в течение 7 минут отправили фаворита в нокаут.

Бохум в текущем сезоне уже играл вничью с дортмундской Боруссией (1:1) и побеждал Вольфсбург (1:0). Но неудачи с клубами скромно делают команду 11-й в турнирной таблице.