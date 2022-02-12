Бохум – Бавария 4:2
Голы: Антви-Аджей, 14, Локадия, 38 (пен.), Гамбоа, 40, Холтманн, 44 – Левандовский, 9, 75
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Левандовский оформил дубль в данном матче. Но поляку не удалось стать его полноценным героем, сообщает 24 канал.
После первого гола форварда Антов-Аджей сравнял счет. А мячи Локадии, Гамбоа и Холтманна в течение 7 минут отправили фаворита в нокаут.
Бохум в текущем сезоне уже играл вничью с дортмундской Боруссией (1:1) и побеждал Вольфсбург (1:0). Но неудачи с клубами скромно делают команду 11-й в турнирной таблице.
- Эта встреча стала юбилейной 30-й для этих соперников. Бавария не знает поражений в четырех последних матчах против Бохума, который за всю историю побеждал соперника лишь дважды;
- Последнюю победу над Баварией Бохум одержал в 2004 году (1:0).
- Крайняя встреча этих соперников завершилась уничтожением "несокрушимых" со счетом 7:0. Бохум не забивал Баварии более двух мячей.