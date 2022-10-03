Новичок Полтавы рассказал, что сделал с российским паспортом

Недавно СК Полтава объявила о подписании игрока с российским паспортом Сергея Каретника. Футболист рассказал о своей позиции.

В 2013 году Каретник перебрался в Россию, где выступал за ряд местных клубов. После 24 февраля футболист приехал в Украину, а 1 октября подписал контракт с Полтавой, выступающей в Первой лиге.

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Каретник: Паспорт просто уничтожил

Футболист признался, что получил российское гражданство в 17 лет. По словам Сергея, это было больше не его решение, а людей, которые занимались его карьерным продвижением.

Да, после начала полномасштабной войны я написал заявление, а паспорт просто уничтожил! Кстати, вызвали меня в полицию в Лубнах. Меня проверяли. Изучали мой телефон, все переписки в нем. Но мне скрывать было нечего. Думаю, я не единственный, кто через это прошел,

– сказал футболист.

Каретник также рассказал о помощи украинским военным.

"Конечно, помогаю, как и любой нормальный гражданин Украины. Ведь, как я уже писал на странице в инстаграмме, благодаря ВСУ мы можем жить здесь, в Полтаве или других регионах Украины, и заниматься футболом. Вообще моя семья (папа, мама) , сестра) никогда не оставались в стороне. Мы и донатили на разные благотворительные фонды, присоединились к сбору на "народный байрактор" и помогали переселенцам с временно оккупированных территорий вещами. Только помогая армии и волонтерам всеми возможными способами Украина сможет одержать победу в этой войне!" – рассказал игрок.

Что известно о футболисте