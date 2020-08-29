Английский "Лидс" объявил о подписании нападающего Родриго Морено. Он стал самой дорогой покупкой для команды.

О трансфере Родриго Морена сообщается на официальном сайте "Лидса". Там же указано и о рекордном трансфере в истории клуба. Но сколько именно английской команде пришлось заплатить "Валенсии" за переход нападающего – не указывается.

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Перед тем шла речь о трансфере за 30 миллионов евро, а также бонусах для "Валенсии" в зависимости от выступления игрока, которые могут достичь 10 миллионов евро. Контракт рассчитан на четыре года.

Отметим, что Родриго Морено получил вызов в сборную Испании на матчи против Германии и Украины в Лиге наций. Матч Испания – Украина состоится 6 сентября в Мадриде.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Морено сыграл 27 матчей, забив 4 гола и отдав 9 результативных передач. Еще два гола у него в шести матчах Лиги чемпионов. При этом его удары приносили командам минимальные победы – против "Аякса" и "Челси" на выезде. В Кубке Испании он сыграл только один матч, но и там отметился забитым голом.

Морено также отметился четырьмя голами в семи матчах за сборную Испании в отборе на Евро-2020.

"Лидс" в этом сезоне вышел в АПЛ. Команда вернулась в элиту английского футбола впервые за 16 лет.