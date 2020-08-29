Англійський "Лідс" оголосив про підписання нападника Родріго Морено. Він став найдорожчою покупкою для команди.

Про трансфер Родріго Морена повідомляється на офіційному сайті "Лідса". Там же вказано і про рекордний трансфер в історії клубу. Але скільки саме англійській команді довелося заплатити "Валенсії" за перехід нападника – не вказується.

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Перед тим йшла мова про трансфер за 30 мільйонів євро, а також бонуси для "Валенсії" в залежності від виступу гравця, які можуть досягти 10 мільйонів євро. Контракт розрахований на чотири роки.

Відзначимо, що Родріго Морено отримав виклик до збірної Іспанії на матчі проти Німеччини та України в Лізі націй. Матч Іспанія – Україна відбудеться 6 вересня у Мадриді.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Морено зіграв 27 матчів, забивши 4 голи та віддавши 9 результативних передач. Ще два голи у нього в шести матчах Ліги чемпіонів. При цьому його удари приносили командам мінімальні перемоги – проти "Аяксу" та "Челсі" на виїзді. У Кубку Іспанії він зіграв лише один матч, але і там відзначився забитим голом.

Морено також відзначився чотирма голами в семи матчах за збірну Іспанії у відборі на Євро-2020.

"Лідс" в цьому сезоні вийшов в АПЛ. Команда повернулася до еліти англійського футболу вперше за 16 років.