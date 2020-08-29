Новачок АПЛ "Лідс" купив нападника збірної Іспанії Родріго, який може зіграти проти України
Англійський "Лідс" оголосив про підписання нападника Родріго Морено. Він став найдорожчою покупкою для команди.
Про трансфер Родріго Морена повідомляється на офіційному сайті "Лідса". Там же вказано і про рекордний трансфер в історії клубу. Але скільки саме англійській команді довелося заплатити "Валенсії" за перехід нападника – не вказується.
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Перед тим йшла мова про трансфер за 30 мільйонів євро, а також бонуси для "Валенсії" в залежності від виступу гравця, які можуть досягти 10 мільйонів євро. Контракт розрахований на чотири роки.
Відзначимо, що Родріго Морено отримав виклик до збірної Іспанії на матчі проти Німеччини та України в Лізі націй. Матч Іспанія – Україна відбудеться 6 вересня у Мадриді.
У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Морено зіграв 27 матчів, забивши 4 голи та віддавши 9 результативних передач. Ще два голи у нього в шести матчах Ліги чемпіонів. При цьому його удари приносили командам мінімальні перемоги – проти "Аяксу" та "Челсі" на виїзді. У Кубку Іспанії він зіграв лише один матч, але і там відзначився забитим голом.
Морено також відзначився чотирма голами в семи матчах за збірну Іспанії у відборі на Євро-2020.
"Лідс" в цьому сезоні вийшов в АПЛ. Команда повернулася до еліти англійського футболу вперше за 16 років.