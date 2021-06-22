С новичком Траоре и Малышевым: Шахтер летит на сборы в Австрию

Донецкий Шахтер 22 июня начинает свою подготовку к новому сезону в УПЛ. На тренировочные сборы Австрию полетят до 35 футболистов.
Огромный потенциал у Шахтера
Новоиспеченный наставник Шахтера Роберто Де Дзерби решил дать шанс большой группе футболистов. Первый этап подготовки к новому сезону будет проходить до 10 июля. В списке игроков соответственно нет тех, кто выступает за сборную Украины на Евро-2020.
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С донецким Шахтером полетят аж 4 голкипера. В списке игроков отсутствуют защитник Валерий Бондаренко, который тренировался с командой после отпуска. Также в заявке не видно и Сергея Болбата и Богдана Бутко. Богдан провел последние полгода в аренде в турецком ББ Эрзурумспори. Где его аренда продолжается до конца июня 2021 года.
Следует отметить, что итальянский специалист взял с собой полузащитника Максима Малышева. Футболист собирался покидать "горняков" и даже задумывался о завершении карьеры.
Состав Шахтера на сборах
- Вратари: Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовский
- Защитники: Додо, Конопля, Капинус, Бондарь, Хочолава, Витао, Мампасси, Удод, Корниенко, Исмаили, Булеза
- Полузащитники: Танковский, Майкон, Малышев, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Маркос, Патрик, Дентиньо, Коноплянка, Сиприано, Тете, Соломон, Педриньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин
- Нападающие: Траоре, Вьюнник, Сикан
- На австрийской земле дончане проведут 4 контрольных спарринга. "Горняки" сыграют с Санкт-Йоханом, Ракув, Тюркгюджю и Шальке.
- Напомним, что сезон-2020/2021 Шахтер завершил на 2 месте в УПЛ. Донецкий клуб отдал "золото" Динамо.