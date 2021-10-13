В Европе остановят клубный сезон

Европейские сборные получат крайне мало времени на подготовку к ЧМ-2022. Клубы отпустят своих футболистов в сборные только за неделю до Мундиаля.

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Об этом сообщает издание L'Equipe, которое получило доступ к документу УЕФА. Документ по проведению ЧМ-2022 был отправлен всем европейским ассоциациям в июле 2021 года.

УЕФА сообщил, что европейские клубы должны будут отпустить своих игроков в сборные не позднее 14 ноября 2022 года. Чемпионат мира стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря.

Европейские лиги получили возможность проводить матчи внутреннего чемпионата до воскресенья, 13 ноября. Таким образом, футболисты смогут отправиться в свои сборные за 8 дней до старта ЧМ-2022.

Обычно у сборных было 2 – 3 недели на подготовку к чемпионату мира.

Английская Премьер-лига уже решила прервать сезон после матчей 12 – 13 ноября 2022 года. В АПЛ ожидают, что сезон будет возобновлен после так называемого "Дня подарков" (boxing day) – 26 декабря.

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