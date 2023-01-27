Australian Open – первый из четырех турниров серии Grand Slam в году. Но в этом году "престиж" этого турнира омрачили неоднозначные решения организаторов допустить российских и белорусских теннисистов. Хотя они выступали под "нейтральным" флагом, но все равно оставались гражданами своих стран. В том числе и России, ведущей войну против Украины.

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Россиян было немало как среди мужчин, так и женщин. Но до финала они не добрались. Хотя там выступят те теннисисты, которых можно отнести к пророссийским поклонникам.

Елена Рыбакина – Арина Сабаленко

Елена Рыбакина официально представляет Казахстан. Но родилась она в Москве и до 2018 года выступала как россиянка. Только после этого сменила гражданство. Но перестала ли она после этого быть россиянкой, если продолжает проживать в Москве? При этом еще до ее победы на "Уимблдоне" была информация о том, что она продолжает платить налоги в российский бюджет. А уж оттуда и финансируется война против Украины.

Противостоять ей будет Арина Сабаленко. Она гражданка Белоруссии. Поэтому официально выступает под "нейтральным" флагом. Но она явно не является "нейтральной" по поводу кровавого диктаторского режима в Беларуси, активно поддерживая самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Она была среди подписавших письмо в его поддержку, а также снялась в одном из новогодних роликов.

Часть подготовки к сезону-2023 Сабаленко провела в России, а именно в городе Уфа. Вероятно потому, что там работает ее парень тренером в хоккейном клубе "Салават Юлаев". Руководство этого клуба активно поддерживает российские власти и войну против Украины.

Кроме того, она критиковала организаторов Уимблдона за то, что они не допустили российских и белорусских теннисистов к турниру из-за войны.

Стефанос Циципас – Новак Джокович

В мужском теннисе ситуация несколько иная. Первым финалистом стал грек Стефанос Циципас. С одной стороны его мама – советская теннисистка Юлия Сальникова, дочь футболиста Сергея Сальникова. Но еще до развала СССР она перебралась жить в Германию, а с 1991 года – в Грецию, где и вышла замуж за своего тренера Апостолоса Циципаса.

Да и сам Циципас неоднократно поддерживал украинцев во время войны, совершая пожертвования в благотворительные фонды, в том числе Элины Свитолиной.

За победу на Australian Open он сыграет против серба Новака Джоковича. Сербы издавна поддерживают россиян в их имперских амбициях. И ситуация на Australian Open только подтвердила это. При этом именно с участием Джоковича.

На его четвертьфинальный матч против россиянина Андрея Рублева один из болельщиков пришел в футболке с изображением большой буквы "z". И это произошло после того, как организаторы соревнований официально запретили любую российскую или белорусскую символику на турнире, а также все символы российского военного вторжения в Украину.

Но если одежда болельщика на трибунах – явно не ответственность Новака Джоковича, то вот за поступки своего отца он должен ответить. Ведь после матча Срджан Джокович активно праздновал победу сына с сербскими и российскими болельщиками, которые использовали не только флаги двух стран. Но и запретную символику. А также флаг российских оккупантов на Донбассе. Именно на фоне российского флага, на котором также был запечатлен и российский диктатор Владимир Путин, Срджан Джокович передавал поздравления россиянам.