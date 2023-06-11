Новак Джокович уверенно выиграл Ролан Гаррос-2023 и побил рекорд по количеству трофеев Grand Slam
Сербский теннисист справился с сопротивлением таланта Норвегии и без проблем выиграл главный грунтовой турнир года. Победа позволила Новаку опередить Рафаэля Надаля в престижном рейтинге.
Новак Джокович (Сербия) – Каспер Рууд (Норвегия) 3:0 (7:6, 6:3, 7:5)
Во Франции подошел к завершению второй теннисный Grand Slam в этом году Ролан Гаррос. В женском соревновании трофей взяла Ига Швентек, которая уже третий раз торжествовала в Париже, пишет 24 канал.
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Тем временем определился и чемпион по мужскому сегменту. Главным фаворитом Ролана Гарроса был третий номер рейтинга ATP Новак Джокович, который в полуфинале одолел первую ракетку мира Карлоса Алькараса.
Победа на классе
Соперником серба по финалу стал норвежец Каспер Рууд, идущий четвертым в рейтинге АТР. Новак был очевидным фаворитом встречи, что и подтвердил на главном корте Парижа.
Серб выиграл все три сета, хотя первый и последний дались ему довольно тяжело. В стартовом Каспер взял три первых гейма, но быстро дал Джоковичу восстановить паритет. Сет в конце концов свелся к тайбрейку, где Ноле уничтожил оппонента (7:1).
Второй сет фаворит провел уверенно, не отдав ни одного "своего" гейма. А в третьем Рууд снова потрепал нервы Джоковичу. Норвежец долго держал паритет, но проиграл шестой гейм на своей подаче и отдал Новаку партию.
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Джокович – рекордсмен турниров Grand Slam
Таким образом, Новак выигрывает второй турнир Grand Slam через год после чемпионства на Australian Open. Это оставляет шансы для серба собрать Большой Шлем в этом году. Ролан Гаррос Новак выигрывает третий раз после триумфов в 2016 и 2021 годах.
Более того, отчетная победа в Париже позволила Джоковичу стать единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству побед на турнирах Grand Slam. Он опередил один титул Рафаэля Надаля и теперь имеет 23 награды:
- Australian Open – 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)
- Ролан Гаррос – 3 (2016, 2021, 2023)
- Уимблдон – 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)
- US Open – 3 (2011, 2015, 2018)