Новак Джокович уверенно выиграл Ролан Гаррос-2023 и побил рекорд по количеству трофеев Grand Slam

Сербский теннисист справился с сопротивлением таланта Норвегии и без проблем выиграл главный грунтовой турнир года. Победа позволила Новаку опередить Рафаэля Надаля в престижном рейтинге.

Новак Джокович (Сербия) – Каспер Рууд (Норвегия) 3:0 (7:6, 6:3, 7:5)

Во Франции подошел к завершению второй теннисный Grand Slam в этом году Ролан Гаррос. В женском соревновании трофей взяла Ига Швентек, которая уже третий раз торжествовала в Париже, пишет 24 канал.

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Тем временем определился и чемпион по мужскому сегменту. Главным фаворитом Ролана Гарроса был третий номер рейтинга ATP Новак Джокович, который в полуфинале одолел первую ракетку мира Карлоса Алькараса.

Победа на классе

Соперником серба по финалу стал норвежец Каспер Рууд, идущий четвертым в рейтинге АТР. Новак был очевидным фаворитом встречи, что и подтвердил на главном корте Парижа.

Серб выиграл все три сета, хотя первый и последний дались ему довольно тяжело. В стартовом Каспер взял три первых гейма, но быстро дал Джоковичу восстановить паритет. Сет в конце концов свелся к тайбрейку, где Ноле уничтожил оппонента (7:1).

Второй сет фаворит провел уверенно, не отдав ни одного "своего" гейма. А в третьем Рууд снова потрепал нервы Джоковичу. Норвежец долго держал паритет, но проиграл шестой гейм на своей подаче и отдал Новаку партию.

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Джокович – рекордсмен турниров Grand Slam

Таким образом, Новак выигрывает второй турнир Grand Slam через год после чемпионства на Australian Open. Это оставляет шансы для серба собрать Большой Шлем в этом году. Ролан Гаррос Новак выигрывает третий раз после триумфов в 2016 и 2021 годах.

Более того, отчетная победа в Париже позволила Джоковичу стать единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству побед на турнирах Grand Slam. Он опередил один титул Рафаэля Надаля и теперь имеет 23 награды: