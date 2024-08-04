Новак Джокович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания) 2:0 (7:6 (7:3), 7:6 (7:2))

На летних Олимпийских играх-2024 завершились все теннисные турниры. Последними на корты вышли мужчины, вышедшие в финал одиночного разряда, пишет 24 Канал.

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Закрытый гештальт Новака

В борьбе за золотую медаль сошлись главные фавориты турнира Карлос Алькарас и Новак Джокович. Не так давно соперники встречались в финале Уимблдона, где испанец уверенно выиграл со счетом 3:0.

Теперь же их дуэль состоялась на грунтовом покрытии, где Алькарас чувствует себя более комфортно. Впрочем, для Новака Олимпиада была супермотивацией. Серб является рекордсменом по количеству выигранных турниров Grand Slam, но на Играх у него максимум была "бронза".

На этот раз в финале оба соперника показали безошибочную игру, взяв все геймы на своих подачах. Поэтому в обоих сетах дело дошло до тайбрейка, где Джокович показал себя во всей красе.

В первом сете серб дожал Алькараса при счете 3:3, взяв после этого четыре подачи подряд. А во втором сете Карлос отдал аж четыре "свои" подачи на тай-брейке и не смог перевести матч в третий сет.

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Джокович среди лучших

Таким образом, Джокович наконец становится олимпийским чемпионом и становится лишь пятым теннисистом в истории, которому удавалось собрать "золотой шлем" за карьеру, а именно выиграть все турниры Grand Slam и Олимпиаду.

Ранее это делали Андре Агасси и Рафаэль Надаль у мужчин, а также Штеффи Граф и Серена Уильямс у женщин. К слову, бронзовую медаль на Играх-2024 получил итальянец Лоренцо Музетти, который в матче за третье место переиграл Феликса Оже-Альяссима.