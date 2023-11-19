Джоковичу нет равных: Новак в седьмой раз стал победителем Итогового турнира ATP – видео

Сербский теннисист взял уверенный реванш над Янником Зиннером, которому уступил группу. По количеству чемпионств на Итоговых турнирах Ноле стал единоличным лидером.

Янник Зиннер (Италия) – Новак Джокович (Сербия) 0:2 (3:6, 3:6)

В Турине подошел к завершению Итоговый турнир АТР по теннису. Участие в нем приняли девять лучших теннисистов мира по итогам последнего года, пишет 24 канал.

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В финал дошли лидер рейтинга АТР Новак Джокович и четвертая ракетка мира Янник Зиннер. Финалисты встречались между собой в группе, и тогда победа неожиданно досталась итальянцу.

Впрочем, оба теннисиста вышли в полуфинал. В нем серб обыграл Карлоса Алькараса. тогда как Зиннер разобрался с "нейтральным" россиянином Даниилом Медведевым.

В решающем матче Новаку удалось взять реванш, одержав победу в двух сетах (по 6:3). Финал длился чуть более 1,5 часов, а Джокович не дал Зиннеру создать ни одного брейка.

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При этом серб исполнил 13 эйсов, тогда как у соперника – 8. Для Ноле этот триумф на Итоговом турнире стал седьмым в карьере. По этому показателю теннисист вышел на единоличное первое место, обойдя Роджера Федерера (6).

Кроме этого, серб получил свой 99-й титул в карьеру. В этом рейтинге за всю историю тенниса Новак удерживает третье место, больше выиграли только Роджер Федерер (111) и Джимми Коннорс (125).

Видеообзор поединка Янник Зиннер – Новак Джокович: