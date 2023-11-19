Яннік Зіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія) 0:2 (3:6, 3:6)

У Турині підійшов до завершення Підсумковий турнір АТР з тенісу. Участь у ньому взяли дев'ять найкращих тенісистів світу за підсумками останнього року, пише 24 канал.

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До фіналу дійшли лідер рейтингу АТР Новак Джокович та четверта ракетка світу Яннік Зіннер. Фіналісти зустрічались між собою у групі і тоді перемога несподівано дісталась італійцю.

Втім обидва тенісиста вийшли у півфінал. У ньому серб переграв Карлоса Алькараса. тоді як Зіннер розібрався із "нейтральним" росіянином Даніїлом Мєдвєдєвим.

У вирішальному матчі Новаку вдалось взяти реванш, здобувши перемогу у двох сетах (по 6:3). Фінал тривав трохи більш ніж 1,5 години, а Джокович не дав Зіннеру створити жодного брейку.

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При цьому серб виконав аж 13 ейсів, тоді як у суперника – 8. Для Ноле цей тріумф на Підсумковому турнірі став сьомим в кар'єрі. За цим показником тенісист вийшов на одноосібне перше місце, обійшовши Роджера Федерера (6).

Крім цього, серб здобув свій 99-ий титул в кар'єру. У цьому рейтингу за всю історію тенісу Новак утримує третє місце, більше виграли лише Роджер Федерер (111) та Джиммі Коннорс (125).

Відеоогляд поєдинку Яннік Зіннер – Новак Джокович: