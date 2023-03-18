Новак Джокович пропустит очередной турнир в США из-за отсутствия вакцины от COVID-19

Сербский теннисист продолжает занимать антиваксерскую позицию. Поэтому он не сможет поехать на престижный турнир в Майами.

На следующей неделе в США стартует очередной теннисный турнир Masters в Майами. На соревнования категории ATP/WTA1000 съедутся почти все топовые спортсмены.

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Кому-то это помешает травма, а вот в случае с Новаком Джоковичем ситуация другая. Первая ракетка мира пропустит очередной турнир в США.

Причиной является антиваксинаторская позиция серба. Дело в том, что в Штаты иностранцы могут въехать только при наличии прививки от COVID-19, которого у Новака и нет.

Из-за этой позиции Джокович в прошлом году пропустил Мастерсы в США и Канаде, а также два турнира Grand Slam (Australian Open и US Open). В этом году Австралия уже позволила ему въезд и он выиграл это соревнование Grand Slam.

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А вот на Индиан-Уэллс серб не смог отправиться. При этом губернатор штата Флорида Рон ДеСанти и организатору турнира в Майами просили власти США сделать исключение для Ноле, но запрет остался в силе.

Таким образом, Новак вернется в тур ATP в начале апреля на соревнования в Монте-Карло. К слову, Джокович является рекордсменом по победам в Майами. Вместе с Андре Агасси он выиграл 6 титулов.