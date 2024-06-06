Я сделаю все возможное, – Джокович впервые о своей травме, из-за чего пропустит Уимблдон

Новак Джокович впервые в своих соцсетях прокомментировал свою травму, которую получил на Ролан Гаррос. Он также поблагодарил поклонников.

На Открытом чемпионате Франции по теннису Новак Джокович получил травму, из-за которой ему пришлось сняться с турнира. Его прооперировали, поэтому он пропустит Уимблдонский турнир, поскольку не успеет восстановиться к тому времени.

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Комментарий Джоковича по поводу травмы

Сербский теннисист поделился, что за последние дни мне пришлось принять несколько сложных решений, однако он рад сообщить, что операция прошла хорошо.

Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной, а также за огромную поддержку, которую я получил от моих болельщиков. Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться и быть готовым вернуться на корт как можно скорее,

– написал Джокович.

Он также добавил, что его любовь к теннису сильна и желание соревноваться на самом высоком уровне – это то, что заставляет меня его вперед.

Новак Джокович должен восстановиться к Олимпиаде-2024, поэтому он сможет принять участие в турнире.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 начнутся 26 июля в Париже. Соревнования продлятся до 9 августа.