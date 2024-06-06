На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Новак Джокович отримав травму, через яку йому довелося знятися з турніру. Його прооперували, тому він пропустить Вімблдонський турнір, оскільки не встигне відновитися до того часу.

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Коментар Джоковича щодо травми

Сербський тенісист поділився, що За останні дні мені довелося прийняти кілька складних рішень, однак він радий повідомити, що операція пройшла добре.

Я дуже вдячний команді лікарів, які були поруч зі мною, а також за величезну підтримку, яку я отримав від моїх уболівальників. Я зроблю все можливе, щоб відновитися та бути готовим повернутися на корт якомога швидше,

– написав Джокович.

Він також додав, що його любов до тенісу сильна і бажання змагатися на найвищому рівні – це те, що змушує мене його вперед.

Відзначимо. Новак Джокович має відновитись до Олімпіади-2024, тому він зможе взяти участь у турнірі.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 розпочнуться 26 липня в Парижі. Змагання триватимуть до 9 серпня.