Проиграл юному итальянцу: Джокович опозорился на топовом турнире, вылетев от своего фаната

Первая ракетка мира сенсационно вылетел с соревнования в Индиан-Уэллс уже в третьем раунде. Новак Джокович умудрился проиграть малоизвестному Луке Нарде.

Новак Джокович (Сербия) – Лука Нарди (Италия) 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

В американском Индиан-Уэллс проходит престижный теннисный турнир категории ATP1000. На него съехались лучшие теннисисты, среди которых и первая ракетка мира Новак Джокович, пишет 24 канал.

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Громкий провал Новака

Первого своего соперника серб прошел не без проблем, Александару Вукичу из Австралии удалось взять один сет против Ноле. А в 1/16 финала Джоковичу достался номинально более слабый оппонент.

Им стал 20-летний Лука Нарди, который не прошел квалификацию на Индиан-Уэллс. Впрочем, итальянец стал "лаки-лузером" и попал в основную сетку благодаря снятию Томаса Эчеверри.

Более того, Луке удалось создать громкую сенсацию и выбить из турнира самого Джоковича. Парень выиграл первый и третий сеты, отдав второй фавориту. При этом Нарди подал аж шесть эйсов, на два больше соперника.

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Кто такой Лука Нарди

Отметим, что итальянец идет аж на 123 месте в рейтинге АТР. Перед игрой коэффициент на триумф Нарди у букмекеров составлял аж 23,00. Для Новака это первый за два года вылет от соперника вне топ-100 мирового рейтинга.

Интересно, что Нарди признавался в том, что Джокович является его кумиром. Теннисист рассказал, что имеет плакат с Новаком в своей комнате и видит его каждый раз, когда засыпает. Он не может поверить, что ему удалось обыграть своего идола.

Видеообзор матча Новак Джокович – Лука Нарди