Новак Джокович – Дэниэл Эванс 0:2 (4:6, 5:7)

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Джокович неудачно вошел в игру и проиграл три гейма подряд. После этого сербу удалось сделать камбэк благодаря двум брейкам. При счете 4:4 Эванс сделал еще один брейк и в следующем гейме подал на сет.

Начало второго сета стало зеркальным отражением первого. На этот раз Джокович повел 3:0, однако не удержал преимущество. При счете 5:5 Эванс сделал решающий брейк в матче и подал на матч.

Поединок продолжался больше 2 часов.

Отметим, что в 2020 году турнир в Монте-Карло не состоялся из-за карантина. В 2019 году на грунтовых кортах торжествовал Фабио Фоньини, а до этого трижды подряд побеждал Рафаэль Надаль.

Конец серии Джоковича

До поражения Эвансу 33-летний Джокович выиграл все 10 проведенных матчей в 2021 году. Серб в шестой раз в карьере начал сезон с результатом 10:0 или лучше: