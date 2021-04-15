Новак Джокович – Дэниэл Эванс 0:2 (4:6, 5:7)
Примечательно Отстранённая за допинг Даяна Ястремская попала в заявку Ролан Гаррос
Джокович неудачно вошел в игру и проиграл три гейма подряд. После этого сербу удалось сделать камбэк благодаря двум брейкам. При счете 4:4 Эванс сделал еще один брейк и в следующем гейме подал на сет.
Начало второго сета стало зеркальным отражением первого. На этот раз Джокович повел 3:0, однако не удержал преимущество. При счете 5:5 Эванс сделал решающий брейк в матче и подал на матч.
Поединок продолжался больше 2 часов.
Конец серии Джоковича
До поражения Эвансу 33-летний Джокович выиграл все 10 проведенных матчей в 2021 году. Серб в шестой раз в карьере начал сезон с результатом 10:0 или лучше:
- 2011 год – 41:0;
- 2012 год – 10:0;
- 2013 год – 17:0;
- 2016 год – 14:0;
- 2020 год – 26:0.