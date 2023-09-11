Взял реванш у "нейтрального" россиянина: Новак Джокович – победитель US Open-2023

Определился новый победитель мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США. Серб Новак Джокович выиграл 24-й титул на турнирах Grand Slam.

Даниил Медведев – Новак Джокович 0:3 (3:6, 6:7, 3:6)

Ребята выдали 3-часовой триллер на американском корте. Это было дежавю с 2021 годом, когда в решающем матче за трофей сошлись Медведев и Джоковича, но тогда победа была за россиянином, сообщает 24 Канал.

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Финал US Open-2023 начался с трех выигранных гейма от серба, который повел в счете 0:3. В стартовой партии Новак не дал разыграться Медведеву, поэтому с преимуществом в три гейма Джокович закрыл вопрос того, кто же возьмет первый сет – 3:6 в пользу сербского теннисиста.

Во втором же сете серб уже был в роли догоняющего. Такая гонка на корте привела к тай-брейку, где и продолжилась бескомпромиссная борьба за важный сет. Теннисистки шли нога в ногу, но 11-я и 12-я подачи были с Джоковичем 5:7, а в партии – 6:7.

Серб с 0:2 по сетам подошел к третьему, который и стал в итоге последним. Новак сразу защитил свою подачу, но уже в следующем гейме отдал его сопернику. Джокович, как и в первом сете, постоянно держал Медведева на расстоянии 1-2 гейма в счете. Что привело к победе серба и в этом сете – снова 3:6.

Последний розыгрыш в финале Медведев – Джокович: смотрите видео

Новак Джокович взял реванш у россиянина Даниила Медведева за поражение в финале US Open двухлетней давности (2021). Тогда российский теннисист тоже в трех сетах лишил серба желаемого титула.

Действующий чемпион Открытого чемпионата США снова изменился. Ведь в 2022 году его победителем был испанец Карлос Алькарас. Отметим, что именно Медведев выбил в полуфинале тогда еще действующего чемпиона US Open по пути защиты трофея.

Джокович довольно сдержанно отреагировал на свою победу после финального розыгрыша. Эмоции уже были, когда он встретился с родными и близкими, которые поддерживали его с трибун.

Видео награждения Новака Джоковича

Джокович в четвертый раз победил на US Open-2023. Этот трофей стал 24-м на турнирах Grand Slam и 96-м в его карьере.