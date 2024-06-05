Уимблдон без главной звезды: Джокович пропустит турнир из-за травмы

Новак Джокович решился на оперативное вмешательство после получения травмы. Ожидается, что ему удастся восстановиться к Олимпийским играм-2024.

На Открытом чемпионате Франции по теннису Новак Джокович получил травму. Из-за этого теннисисту пришлось сняться с турнира.

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Джокович пропустит Уимблдон

Сербскому теннисисту провели операцию на мениске.

Джокович не сможет вернуться к тренировкам минимум три недели и пропустит Уимблдонский турнир. В частности и участие в Олимпиаде-2024 будет зависеть от того, какое состояние серба будет после операции.

Уимблдон-2024 продлится с 1 по 14 июля.

Отметим, что вскоре Новак Джокович потеряет статус первой ракетки мира после завершения Ролан Гаррос. Впервые в карьере этот титул получит итальянец Янник Синнер.

Однако Джоковичу во время участия в Открытом чемпионате Франции по теннису удалось установить два новых рекорда.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 начнутся 26 июля в Париже.