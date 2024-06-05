На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Новак Джокович отримав травму. Через це тенісисту довелося знятися з турніру.

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Джокович пропустить Вімблдон

Сербському тенісисту провели операцію на меніску.

Джокович не зможе повернутись до тренувань щонайменше три тижні і пропустить Вімблдонський турнір. Зокрема і участь в Олімпіаді-2024 залежатиме від того, який стан серба буде після операції.

Довідка. Вімблдон-2024 триватиме з 1 по 14 липня.

Відзначимо, що незабаром Новак Джокович втратить статус першої ракетки світу після завершення Ролан Гаррос. Уперше в кар'єрі цей титул отримає італієць Яннік Сіннер.

Однак Джоковичу під час участі в Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу вдалося встановити два нових рекорди.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 розпочнуться 26 липня в Парижі.