Сейчас Новак Джокович идет на 9 месте в гонке. Поэтому впервые с 2017 года он может не сыграть на Итоговом турнире ATP.

Читайте также Все из-за говядины: бразильский теннисист нашел оправдание положительным допинг-пробам

В каких турнирах Джокович не хочет соревноваться

Сербский теннисист сообщил, что пока заинтересован только в турнирах Gramd Slam и матчах за сборную.

Ни рейтинг ATP, ни Итоговый турнир уже не входят в число моих целей. Со всеми этими турнирами я завязал. Не знаю, буду ли я еще играть на них в этом году или в будущем, но отныне мои приоритеты - игра за сборную и турниры Grand Slam, все остальное менее важно,

– отметил Новак Джокович.

Он добавил, что не сильно переживает возможным недопуском к Итоговому турниру ATP, поскольку сейчас ему мне нужен физический, психологический и эмоциональный отдых, чтобы решить, что и как делать дальше, сколько играть и где.

Интересно. Недавно сербский теннисист сумел побить рекорд легендарного Рафаэля Надаля.

Отметим, что Новак Джокович стал пятым теннисистом в истории, которому удавалось собрать "золотой шлем" за карьеру, а именно выиграть все турниры Grand Slam и Олимпиаду.