Наразі Новак Джокович йде на 9 місці у перегонах. Через це вперше з 2017 року він може не зіграти на Підсумковому турнірі ATP.
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У яких турнірах Джокович не хоче змагатися
Сербський тенісист повідомив, що наразі зацікавлений лише у турнірах Gramd Slam та матчах за збірну.
Ні рейтинг ATP, ні Підсумковий турнір уже не входять до числа моїх цілей. З усіма цими турнірами я зав'язав. Не знаю, чи буду я ще грати на них цього року або в майбутньому, але відтепер мої пріоритети - гра за збірну і турніри Grand Slam, все інше менш важливе,
– зазначив Новак Джокович.
Він додав, що не сильно переймається можливим недопуском до Підсумкового турніру ATP, оскільки наразі йому мені потрібен фізичний, психологічний та емоційний відпочинок, щоб вирішити, що і як робити далі, скільки грати і де.
Цікаво. Нещодавно сербський тенісист зумів побити рекорд легендарного Рафаеля Надаля.
Відзначимо, що Новак Джокович став п'ятим тенісистом в історії, якому вдавалось зібрати "золотий шлем" за кар'єру, а саме виграти всі турніри Grand Slam та Олімпіаду.