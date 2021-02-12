Сербский теннисист Новак Джокович может покинуть Australian Open-2021. Первая ракетка мира получил травму во время матча 1/16 финала.

Во время матча 1/16 финала против американца Тейлора Фрица получил травму. Несмотря на это Джоковичу удалось выиграть по итогам 5 сетов (7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2).

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"Я просто старался держаться и надеялся, что мне станет лучше. И к концу четвертого сета мне стало лучше. До этого я только подавал, почти ничего не мог на приеме. Просто агрессивно пробивал, подавал две первые подачи. Это работало", – сказал серб после матча.

В Джоковича травма мышцы

Вместе с тем, 33-летний серб предполагает, что может сняться с Australian Open-2021 из-за травмы мышцы.

Я точно знаю, что это надрыв мышцы. Я не знаю, успею ли восстановиться за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче,

– заявил Новак.

Джокович назвал победу против Фрица одной из самых выдающихся в своей жизни. "Каким бы ни был раунд, победу в таких обстоятельствах я запомню навсегда", – резюмировал серб.