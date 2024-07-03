Джокович был вынужден нарушить правила Уимблдона: что на это сказала глава турнира

Новак Джокович объяснил, почему в первом круге играл в элементе экипировки, не соответствующем требованиям Уимблдона. Сербскому теннисисту пришлось нарушить правила.

В понедельник, 1 июля, в Лондоне начался Уимблдонский турнир. Он продлится до 14 июля.

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Почему Джокович играл в запрещенной экипировке

В первом круге серб победил Вита Коприву. На корт Джокович вышел в сером наколеннике, что противоречит правилам Уимблдона, поскольку на турнире форма теннисиста должна быть полностью белой.

Я перед матчем поговорил с председателем турнира. Она показала мне большой палец, так что все было в порядке. Конечно, мы проверили за несколько дней до этого, есть ли у нас разрешение. Мы пытаемся найти белый бандаж, поверьте мне,

– рассказал Новак Джокович.

Напомним, что участие сербского теннисиста в Уимблдоне было под вопросом. Все из-за травмы, которую он получил на Ролан Гаррос.

Тогда Новака Джоковича прооперировали и он нуждался в длительном восстановлении, однако сумел быстрее вернуться на корт и принять участие в турнире.