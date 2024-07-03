У понеділок, 1 липня, у Лондоні розпочався Вімблдонський турнір. Він триватиме до 14 липня.

Читайте також Костюк та Ястремська з перемог стартували на Вімблдоні-2024: результати українських тенісисток

Чому Джокович грав у забороненому екіпіруванні

У першому колі серб переміг Віта Коприву. На корт Джокович вийшов у сірому наколіннику, що суперечить правилам Вімблдону, оскільки на турнірі форма тенісиста має бути повністю білою.

Я перед матчем поговорив із головою турніру. Вона показала мені великий палець, тож усе було в порядку. Звичайно, ми перевірили за кілька днів до цього, чи є у нас дозвіл. Ми намагаємося знайти білий бандаж, повірте мені,

– розповів Новак Джокович.

Нагадаємо, що участь сербського тенісиста у Вімблдоні була під питанням. Все через травму, яку він отримав на Ролан Гаррос.

Тоді Новака Джоковича прооперували і він потребував тривалого відновлення, однак зумів швидше повернутися на корт і взяти участь в турнірі.