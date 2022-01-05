Новая звезда: CIES назвала имя самого дорогого футболиста в мире

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в топ-5 европейских чемпионатов. Рейтинг возглавил нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор.

Самым дорогим футболистом в топ-5 лиг признан Винисиус Жуниор из Реала – его оценили в 166,4 миллиона евро.

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Наиболее высокооцененным вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ (82 миллиона евро), центральным защитником – Рубен Диаш из Манчестер Сити (120,5 миллиона), фланговым защитником – Альфонсо Дэвис из Баварии (122,3 миллиона), полузащитником оборонительного плана – Джуд Беллингем из Боруссии Дортмунд (130,1 миллиона), атакующим полузащитником – Флориан Виртц из Баера (133 миллиона).

Топ-10 рейтинга

Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-100. Килиан Мбаппе занял 48-е место, его оценили в 71,5 миллиона евро.

1. Винисиус Жуниор, Реал-166,4 миллиона евро;

2. Филипп Фоден, Манчестер Сити – 152,6;

3. Эрлинг Холанд, Боруссия – 142,5;

4. Мейсон Гринвуд, Манчестер Юнайтед – 133,9;

5. Флориан Виртц, Байер – 133;

6. Джуд Беллингем, Боруссия Дортмунд – 130,1;

7. Альфонсо Дэвис, Бавария – 122,3;

8. Рубен Диаш, Манчестер Сити – 120,5;

9. Педри, Барселона – 118;

10. Френки де Йонг Барселона – 115,2.

Как CIES составляет рейтинг

Оценка трансферной стоимости проводилась по собственному эконометрическому алгоритму CIES. Отмечается, что оценка зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков