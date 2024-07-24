Очередной скандал на Олимпиаде-2024: канадец с помощью дрона подглядывал за новозеландками

Новозеландский олимпийский комитет подал жалобу в МОК из-за инцидента, который случился со спортсменками. За женской футбольной командой "шпионили" с помощью дрона.

Французские правоохранители задержали виновника скандала. Во время тренировки женской футбольной команды Новой Зеландии, мужчина подглядывал за спортсменками с помощью дрона.

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В чем суть скандала на Олимпиаде

Новозеландцы сообщили, что один из членов персонала сборной Канады использовал дрон, чтобы снимать тренировки женской футбольной команды.

Представители Канады извинились за инцидент, а Канадский олимпийский комитет выразил шок и разочарование, а также начал расследование этой ситуации. Мужчину, который и стал виновником инцидента, задержали правоохранители. По информации Канадского олимпийского комитета, мужчина, который использовал дрон был неаккредитованным.

Новозеландский олимпийский комитет также подал запрос в МОК с просьбой полного расследования инцидента от Канады.

Канада и Новая Зеландия являются потенциальными соперниками на Олимпиаде-2024. Матч между командами состоится 25 июля в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, что Канада является действующим олимпийским чемпионом.