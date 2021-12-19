Новая связка Манчестер Сити: Зинченко отдал ассист-конфетку на Мареза в АПЛ – видео гола

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе Манчестер Сити. Украинец отблагодарил за доверие наставника "горожан" Пепу Гвардиолу результативным действием.

Зинченко прервал неутешительную серию в АПЛ

Манчестер Сити Зинченко в 18-м туре английской Премьер-лиги встречался с аутсайдером АПЛ Ньюкаслом (0:4). После перерыва "горожане" побеждали со счетом 2:0.

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Разгромным счет гости сделали в середине второго тайма. Александр Зинченко отдал красивый результативный пас на Рияда Мареза, который переправил мяч в ворота.

Ньюкасл – Манчестер Сити видеообзор​



Для Зинченко это уже второе результативное действие за Манчестер Сити в сезоне-2021/2022. Первый ассист украинец сделал в матче Лиги чемпионов против Лейпцига. Интересно, что Александр также ассистировал Марезу.

Для Зинченко это первое результативное действие в АПЛ почти за три года. До этого украинец 10 февраля 2019 года сделал 2 ассиста в игре с Челси (6:0).

В сезоне-2021/2022 Александр провел уже 11 матчей за "горожан". Украинец начал регулярно появляться на поле с ноября.